Олигарх Плахотнюк сбежал из Молдавии в Лондон

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии в Лондон через Украину, сообщил вице-премьер, глава МВД республики Андрей Нэстасе.

Нэстасе сообщил в ходе брифинга после заседания правительства, что, «по данным следствия, Плахотнюк покинул Молдавию 14 июня на автомобиле «Мерседес», через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме», передает ТАСС.

Затем он в Одессе «сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон».

По его словам, Плахотнюк «побоялся воспользоваться частным самолетом, который ждал его в кишиневском аэропорту» – «вероятно, из-за страха, что его могут остановить или помешать».

Информацию о том, что Плахотнюк находится в одной из европейских стран, подтвердил и вице-председатель ДПМ, бывший спикер парламента Андриан Канду.

Он рассказал, что олигарх опасается за себя и близких и уехал из Кишинева, чтобы обеспечить их безопасность.

Между тем в Молдавии парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют «в узурпации власти» и других преступлениях.

Ранее было подтверждено бегство Плахотнюка из Молдавии. Сам он заявлял в Сети, что покинул страну после признания нового правительства в целях безопасности.

Напомним, 14 июня ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство, что произошло после вмешательства посла США.

После сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну.

Газета ВЗГЛЯД писала о первом заседании нового молдавского правительства, разбираясь, какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей и удастся ли президенту Молдавии улучшить отношения с Россией.