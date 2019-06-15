Противники новой власти сбежали из Молдавии на частных самолетах

После решения Демократической партии Молдавии признать новое правительство сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну, сообщают местные СМИ.

Jurnal TV сообщает, что вскоре после принятого партией решения в аэропорту Кишинева приземлились пять частных самолетов, передает РИА «Новости».

Конкретные имена пассажиров, которые воспользовались этими самолетами, не называются. Высказывается предположение, что в числе сбежавших из страны есть и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

Flightradar24 сообщает, что самолеты улетели в Москву, Одессу, Киев.

Новый премьер страны Майя Санду заверила, что власти не «будут сидеть спокойно», а примут «необходимые меры, чтобы вернуть домой» беглецов. Она привела в пример Румынию, где «некоторые бывшие высокопоставленные лица и политики пытались скрыться в других странах и на других континентах, но были доставлены домой», передает Pro TV.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия Молдавии (партия Плахотнюка) объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство.