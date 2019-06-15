Молдавия встала на путь саморазрушения

Новое молдавское правительство впервые за несколько дней смогло собраться на рабочее заседание. Это стало возможным после снятия блокпостов сторонниками Демпартии, чей лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны. Какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей? Удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону улучшить отношения с Россией?

В субботу утром кабинет министров Молдавии во главе с Майей Санду собрался на свое первое заседание. Это произошло благодаря снятию блокпостов вокруг здания правительства сторонниками Демократической партии (ДПМ).

Последнюю неделю страна находилась в острой фазе политического кризиса, который длился с февраля этого года после парламентских выборов, в результате которых партиям не удавалось создать правящее большинство и сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон еще на прошлой неделе пригрозил распустить парламент и назначить новые выборы, если не появится правящая коалиция. Эти меры подействовали. Пропрезидентская Партия социалистов договорилась с прозападным блоком ACUM во главе с Андреем Нэстасе и Санду.

Заявления Додона последовали после встреч с российским вице-премьером Дмитрием Козаком (произошла 3 июня), еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и эмиссаром госдепа Брэдли Фреденом. Во время своего визита Козак дал понять, что предпочел бы сделку социалистов с ACUM, а не ДПМ.

В итоге представитель ACUM Санду получила должность премьера, а лидер социалистов Зинаида Гречаная – пост председателя парламента. Однако против происходящего выступил лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк (его называют самым богатым жителем республики), который с помощью подконтрольного ему Конституционного суда отстранил Додона от должности. Полномочия президента были переданы и.о. премьер-министра вице-председателю Демпартии Павлу Филипу, который тут же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Додон продолжил сопротивление и обратился к международному сообществу с просьбой о посредничестве в урегулировании кризиса, а также призвал молдаван к мирным протестам. Кроме этого он аннулировал подписанный Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. В ситуацию вмешались представители России, Евросоюза и США, которые все оказались настроены против Демпартии и Плахотнюка.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Мир», что Москва поддерживает Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они «избавились» от тех, кто узурпировал «до недавнего времени в Молдове власть», и «нашли в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа».

В пятницу посол США в Кишиневе Дерек Хоган явился в столичный офис Демпартии, где провел переговоры с Плахотнюком. Во время разговора он дал понять, что Вашингтон не поддерживает противостояние демократов с парламентским большинством и правительством Санду. Как объявил затем вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь, партия признает правительство Санду и уходит в оппозицию. «Это единственный выход для преломления политического кризиса», – заявил Чеботарь.

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Как передает ТАСС , в субботу Козак заявил о расчетах Москвы на способность нового правительства Молдавии оздоровить политическую ситуацию. «Конечно же, вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима, – сказал он. – Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране».

Вице-премьер указал, что во время политического кризиса в Молдавии Россия, США и ЕС смогли занять единую позицию по поддержке демократии. «Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий», – подчеркнул Козак.

Добавим, что сам Плахотнюк еще накануне вечером покинул Молдавию. Пресс-служба ДПМ уверяет, что он улетел «лишь на несколько дней», отправившись «к своей семье».

Плахотнюк, имеющий также гражданство Румынии, находится в российском федеральном розыске, в частности, по обвинениям в подготовке заказного убийства политического оппонента Ренато Усатого, у которого помимо молдавского есть и российское гражданство. На днях Плахотнюк попытался получить доверие Москвы, пообещав изменить курс страны с проевропейского на пророссийский. Об этом Казак рассказал в интервью «Коммерсанту». Однако в России рекомендовали социалистам и Додону «даже не рассматривать никакие тайные предложения» от Плахотнюка.

Всего в пятницу вечером из Молдавии вылетели несколько бизнес-джетов. По информации портала point.md, среди них были Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. По информации Agora, Bombardier приземлился в Москве. На борту, как утверждает TV8, могли находятся члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, который женат на певице Жасмин. А Gulfstream G200 приземлился в Одессе. Еще один частный борт вылетел в Лондон. По информации того же TV8, другие пять бортов вылетели в Турцию. На одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ, который в последнее время работал вице-премьером по европейской интеграции.

Руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария убежден, что говорить о политическом урегулировании не приходится. По его словам, судя по прошлым делам, ACUM ведет себя как разрушитель и вся его деятельность будет сосредоточена на присоединении страны к Румынии.

«Додон не участвует в управлении государством. Кроме поста в министерстве обороны у Партии социалистов больше ничего нет. От управления страной они отстранены», – сказал Назария газете ВЗГЛЯД.

По его прогнозу, главной целью для ACUM станет разгром Партии социалистов под предлогом того, что они защищают не молдавские, а российских интересы, так как Додон ранее сам признавался в получении финансирования из Москвы. «Этот разгром произойдет не завтра, а через два-четыре месяца.

Первый сигнал раскола в коалиции прозвучал из уст Санду, которая публично высказалась за возврат гражданства экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску. Это принципиальный момент.

Вся программа блока ACUM направлена на разрушение молдавского государства и присоединения его к Румынии», – уверен политолог.

Что касается судьбы Плахотнюка, то эксперт уверен, что ему позволили сбежать, и не стали устраивать расправу. А Демпартия, полагает он, перестанет получать финансирование и «испарится», поэтому оставшиеся без поддержки олигарха депутаты прильнут к ACUM и месте поучаствуют «в расправе над социалистами, когда настанет для этого момент».

«Это тоже определенная измена тем идеалам, которые пропагандировали в ACUM. Это измена своему электорату. Я не думаю, что кому-то нравится, что они позволили убраться Плахотнюку. Его надо было судить, а он спокойно сел в самолет и улетел. Это уже говорит о том, кто они такие. Вместо одного олигарха приедут братья Цопа (Виорел и Виктор), которые постоянно финансировали блок ACUM и в первую очередь партию Андрея Нэстасе», – прогнозирует Назария.