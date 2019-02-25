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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Игоря Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...

Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

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Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

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          Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

          Додону не удалось переиграть Плахотнюка   25 февраля 2019, 14:40
          Фото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев

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          Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Игоря Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов?

          В воскресенье в Молдавии состоялись выборы в парламент, внимание к которым было приковано не только в самой стране, но и в Москве, и в ряде западных столиц. Для России важность этого голосования заключалась, прежде всего, в том, что ратующий за сближение с Москвой молдавский президент Игорь Додон в случае успеха своей партии мог бы стать реальным, а не декоративным правителем Молдавии и начать реализацию декларируемого им внешнеполитического курса.

          А вот для стран коллективного Запада, напротив, важно, чтобы Кишинёв никуда не свернул со своего евроатлантического пути, а власть, контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком, была законсервирована как минимум ещё на один электоральный цикл.

          Что же получилось в итоге? К обеду понедельника ЦИК Молдавии по итогам обработки 97,85% бюллетеней рапортовал, что ориентированная на Россию Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) возглавляет список лидеров, за нее проголосовали 31,41% избирателей, пришедших на участки. На втором месте – блок ACUM (блок правых партий, ориентированных на Румынию) с 26,11% голосов. За Демпартию Плахотнюка проголосовали 24,01%, а за партию «Шор» – 8,47%.

          В разрезе распределения депутатских мест в парламенте с учётом выборов по мажоритарным округам ситуация выглядит следующим образом: у социалистов будет 33 депутатских мандата, у демократов – 31 мандат, блок ACUM получает 27 мандатов, партия «Шор» – 7 мест, и ещё 3 места в парламенте достанется независимым кандидатам.

          При этом выборы в молдавский парламент впервые были проведены по смешанной системе: 50 депутатов было избрано по партийным спискам, а ещё 51 депутат избирался по мажоритарным округам. Так, например, сам Плахотнюк решил зайти в парламент через мажоритарный округ №17, набрав 72,36% голосов.

          Как видно, ни одна из политических сил не получает абсолютного большинства (50% плюс одно место) в законодательном органе страны, необходимого для формирования кабинета. И для парламентской республики это означает высокую вероятность правительственного кризиса. Руководитель кишиневского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария считает, что ситуация теперь может развиваться по двум сценариям.

          «Ни одна партия не получила достаточное количество голосов для формирования правительства. И им либо придётся как-то договариваться между собой, либо идти на перевыборы. Договариваться с Плахотнюком – это политическая смерть и для левой оппозиции, и для правой. А идти на досрочные перевыборы – у них нет ни финансовых, ни административных ресурсов. Потому они будут выгодны лишь Плахотнюку и правящей партии. Так что итоги выборов для молдавских государственников и сторонников движения в сторону России очень разочаровывающие», – объяснил Назария газете ВЗГЛЯД.

          И действительно, хотя многие СМИ поспешили написать о победе партии Додона, она оказалась лишь формальной, пирровой. На самом деле речь идёт о тяжелейшем поражении пророссийских сил республики.

          «Я оцениваю результаты выборов как поражение президентской партии. Они получили менее трети голосов, хотя соцопросы давали им до 50% голосов. То есть по партийным спискам они не набрали того, на что рассчитывали. Здесь можно говорить скорее о победе партии власти, то есть партии Плахотнюка и его сателлитов из партии «Шор», – подчеркнул Назария.

          «Всё это, увы, свидетельствует о моральной деградации части молдавского электората, потому что треть избирателей проголосовала за откровенных коррупционеров... Это тяжелейшее поражение», – добавил собеседник.

          Результаты социалистов на выборах критически оценивают и российские политологи. «Нет никакой победы Додона. Есть условное арифметическое большинство с разницей в два или три процента. Учитывая, что добрая половина одномандатников так или иначе выставлена Плахотнюком, можно говорить о том, что выборы прошли по сценарию этого олигарха. И Додону этот сценарий сломать не удалось, даже с учётом пятничных заявлений МВД России в адрес Плахотнюка», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

          «Плюс в парламент прошла спойлерная партия Илона Шора – это тоже зависимый от Плахотнюка молодой предприниматель, который также имеет несколько уголовных дел», – считает Мартынов. В связи с этим он уверен, что Плахотнюку вполне хватит количества мест для того, чтобы сформировать большинство – 31 свой, 7 от партии «Шор», еще 3 от независимых кандидатов, а оставшиеся 10 (до 51 в общей сумме) он «докупит» у ACUM или социалистов, объяснил эксперт.

          «Плахотнюк – уже давно хозяин этой маленькой страны, он контролирует там все – парламент, суды, министерства, силовые структуры, избирательные комиссии. И, конечно, вчерашние выборы – это такой спектакль, разыгранный неплохим режиссером-постановщиком»,

          – подчеркнул собеседник.

          Сам же Додон, по мнению Мартынова, пришёл к тому же результату, что у него был до выборов, «с той лишь разницей, что за два года было потрачено огромное количество усилий, проведено бесконечное количество встреч с российским президентом на высшем уровне, а его кампания была проведена под фотографией, где он жмёт руку Владимиру Путину».  

          Говоря о перспективах российско-молдавских отношений, Мартынов отметил, что после того, как МВД России за два дня до выборов громогласно рассказало о том, как главный злодей Плахотнюк что-то украл, а он остался на коне и руководителем государства – сложно прогнозировать развитие наших отношений.

          «Очевидно, что мы будем пытаться продолжать работать с Додоном, но мы с вами видим, что дальше слов ни на какие действия он не готов. Есть небольшая вероятность того, что Додон, как президент страны, выйдет на улицу во главе возмущенных трудящихся, но я в этот сценарий мало верю, потому что за последние годы он себя показал совсем с другой стороны. Хотя надо сказать, что среди молдавских социалистов есть много достойных людей, некоторые из них прошли в парламент, и я бы лучше присмотрелся к кому-то из них», – резюмировал эксперт. 


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