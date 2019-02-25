Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Игоря Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов?

В воскресенье в Молдавии состоялись выборы в парламент, внимание к которым было приковано не только в самой стране, но и в Москве, и в ряде западных столиц. Для России важность этого голосования заключалась, прежде всего, в том, что ратующий за сближение с Москвой молдавский президент Игорь Додон в случае успеха своей партии мог бы стать реальным, а не декоративным правителем Молдавии и начать реализацию декларируемого им внешнеполитического курса.

А вот для стран коллективного Запада, напротив, важно, чтобы Кишинёв никуда не свернул со своего евроатлантического пути, а власть, контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком, была законсервирована как минимум ещё на один электоральный цикл.

Что же получилось в итоге? К обеду понедельника ЦИК Молдавии по итогам обработки 97,85% бюллетеней рапортовал, что ориентированная на Россию Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) возглавляет список лидеров, за нее проголосовали 31,41% избирателей, пришедших на участки. На втором месте – блок ACUM (блок правых партий, ориентированных на Румынию) с 26,11% голосов. За Демпартию Плахотнюка проголосовали 24,01%, а за партию «Шор» – 8,47%.

В разрезе распределения депутатских мест в парламенте с учётом выборов по мажоритарным округам ситуация выглядит следующим образом: у социалистов будет 33 депутатских мандата, у демократов – 31 мандат, блок ACUM получает 27 мандатов, партия «Шор» – 7 мест, и ещё 3 места в парламенте достанется независимым кандидатам.

При этом выборы в молдавский парламент впервые были проведены по смешанной системе: 50 депутатов было избрано по партийным спискам, а ещё 51 депутат избирался по мажоритарным округам. Так, например, сам Плахотнюк решил зайти в парламент через мажоритарный округ №17, набрав 72,36% голосов.

Как видно, ни одна из политических сил не получает абсолютного большинства (50% плюс одно место) в законодательном органе страны, необходимого для формирования кабинета. И для парламентской республики это означает высокую вероятность правительственного кризиса. Руководитель кишиневского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария считает, что ситуация теперь может развиваться по двум сценариям.

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«Ни одна партия не получила достаточное количество голосов для формирования правительства. И им либо придётся как-то договариваться между собой, либо идти на перевыборы. Договариваться с Плахотнюком – это политическая смерть и для левой оппозиции, и для правой. А идти на досрочные перевыборы – у них нет ни финансовых, ни административных ресурсов. Потому они будут выгодны лишь Плахотнюку и правящей партии. Так что итоги выборов для молдавских государственников и сторонников движения в сторону России очень разочаровывающие», – объяснил Назария газете ВЗГЛЯД.

И действительно, хотя многие СМИ поспешили написать о победе партии Додона, она оказалась лишь формальной, пирровой. На самом деле речь идёт о тяжелейшем поражении пророссийских сил республики.

«Я оцениваю результаты выборов как поражение президентской партии. Они получили менее трети голосов, хотя соцопросы давали им до 50% голосов. То есть по партийным спискам они не набрали того, на что рассчитывали. Здесь можно говорить скорее о победе партии власти, то есть партии Плахотнюка и его сателлитов из партии «Шор», – подчеркнул Назария.

«Всё это, увы, свидетельствует о моральной деградации части молдавского электората, потому что треть избирателей проголосовала за откровенных коррупционеров... Это тяжелейшее поражение», – добавил собеседник.

Результаты социалистов на выборах критически оценивают и российские политологи. «Нет никакой победы Додона. Есть условное арифметическое большинство с разницей в два или три процента. Учитывая, что добрая половина одномандатников так или иначе выставлена Плахотнюком, можно говорить о том, что выборы прошли по сценарию этого олигарха. И Додону этот сценарий сломать не удалось, даже с учётом пятничных заявлений МВД России в адрес Плахотнюка», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Плюс в парламент прошла спойлерная партия Илона Шора – это тоже зависимый от Плахотнюка молодой предприниматель, который также имеет несколько уголовных дел», – считает Мартынов. В связи с этим он уверен, что Плахотнюку вполне хватит количества мест для того, чтобы сформировать большинство – 31 свой, 7 от партии «Шор», еще 3 от независимых кандидатов, а оставшиеся 10 (до 51 в общей сумме) он «докупит» у ACUM или социалистов, объяснил эксперт.

«Плахотнюк – уже давно хозяин этой маленькой страны, он контролирует там все – парламент, суды, министерства, силовые структуры, избирательные комиссии. И, конечно, вчерашние выборы – это такой спектакль, разыгранный неплохим режиссером-постановщиком»,

– подчеркнул собеседник.

Сам же Додон, по мнению Мартынова, пришёл к тому же результату, что у него был до выборов, «с той лишь разницей, что за два года было потрачено огромное количество усилий, проведено бесконечное количество встреч с российским президентом на высшем уровне, а его кампания была проведена под фотографией, где он жмёт руку Владимиру Путину».

Говоря о перспективах российско-молдавских отношений, Мартынов отметил, что после того, как МВД России за два дня до выборов громогласно рассказало о том, как главный злодей Плахотнюк что-то украл, а он остался на коне и руководителем государства – сложно прогнозировать развитие наших отношений.

«Очевидно, что мы будем пытаться продолжать работать с Додоном, но мы с вами видим, что дальше слов ни на какие действия он не готов. Есть небольшая вероятность того, что Додон, как президент страны, выйдет на улицу во главе возмущенных трудящихся, но я в этот сценарий мало верю, потому что за последние годы он себя показал совсем с другой стороны. Хотя надо сказать, что среди молдавских социалистов есть много достойных людей, некоторые из них прошли в парламент, и я бы лучше присмотрелся к кому-то из них», – резюмировал эксперт.