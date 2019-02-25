Лидер Демпартии Молдавии прошел в парламент по итогам выборов

Глава правящей Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк лидирует на парламентских выборах в одномандатном округе №17 с результатом в 72,36%.

Такие предварительные результаты опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 100% протоколов, передает ТАСС.

ЦИК республики также сообщает, что явка на парламентских выборах к моменту закрытия всех избирательных участков составила 49,22%. По данным на 07.00 по местному времени (08.00 мск), в выборах в Молдавии приняли участие 1,45 млн человек. На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 76,6 тыс. человек – это 2,59% от общего числа избирателей, передает РИА «Новости».

В Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет.

К утру понедельник сообщалось, что на выборах в Молдавии лидирует Партия социалистов, выступающая за сотрудничество с Россией. В то же время эксперт заявил газете ВЗГЛЯД о тяжелейшем поражении пророссийских сил на выборах в Молдавии.