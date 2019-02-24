Подсчет голосов начался на парламентских выборах в Молдавии

В Молдавии, где в воскресенье прошли парламентские выборы, закрылось большинство избирательных участков, сообщает ЦИК страны.

Участки закрылись в 21.00 (22.00 мск). Явка составила 49,07%, передает ТАСС.

Голосование на некоторых избирательных участках в Молдавии и за ее пределами было продлено на два часа, передает РИА «Новости».

Напомним, выборы в стране впервые прошли по смешанной избирательной системе.

Основная борьба развернулась между Партией социалистов, которая выступает за тесное взаимодействие с Россией, и Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, которые поддерживают интеграцию с Евросоюзом.

Блок ACUM считает, что парламентские выборы были самыми «недемократическими» в истории страны. Сопредседатель блока Майя Санду заявила, что выборы «не были свободными и правильными».

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк считает, что выборы были свободными и демократическими.

По предварительным данным, в парламент проходят правящая Демократическая партия, оппозиционные Партия социалистов, партия «Шор» и Acum.