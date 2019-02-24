В Молдавии начались парламентские выборы

На парламентских выборах в Молдавии открылись избирательные участки, голосование закончится в 21.00 (22.00 мск).

Участки работают с 7.00 до 21.00 (c 8.00 до 22.00 мск), избирается состав парламента на ближайшие четыре года. Это первые в Молдавии выборы, которые проходят по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам, передает РИА «Новости».

Право голоса имеют 3,26 млн граждан республики, открыты 2 тыс. 143 избирательных участка, 47 из которых расположены на территории Приднестровья, еще 125 – на территории других государств.

За выборами будут следить более 3 тыс. местных и международных наблюдателей. На проведение exit polls не подано ни одной заявки.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок, главная борьба развернется между Партией социалистов, которая выступает за тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, и Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, которые за интеграцию с Евросоюзом.

В пятницу пресс-секретарь Демпартии Молдавии Виталий Гамурарь заявил о «вмешательстве» России в молдавские выборы.