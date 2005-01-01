Эксперт заявил о тяжелейшем поражении пророссийских сил на выборах в Молдавии

«Итоги выборов для молдавских государственников и сторонников движения в сторону России очень разочаровывающие», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Назария, комментируя результаты выборов в парламент Молдавии, которые состоялись накануне.

«Я оцениваю результаты выборов как поражение президентской партии. Они получили менее трети голосов, хотя соцопросы давали им до 50% голосов. То есть, по партийным спискам они не набрали то, на что рассчитывали. Здесь можно говорить скорее о победе партии власти, то есть партии Плахотнюка и его сателлитов из партии «Шор», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель кишиневского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария.

«И всё это, увы, свидетельствует о моральной деградации части молдавского электората, потому что треть избирателей проголосовала за откровенных воров и коррупционеров. Они все годы воровали из казны, занимались незаконными делами, украли миллиард долларов из банковской системы Молдавии, и вот за них часть электората проголосовала. Это тяжелейшее поражение», – констатировал Назария.

Говоря о перспективах развития ситуации внутри страны, политолог указал на высокую вероятность правительственного кризиса.

«Ни одна партия не получила достаточное количество голосов для формирования правительства. И им либо придётся как-то договариваться между собой, либо идти на перевыборы. Договариваться с Плахотнюком – это политическая смерть и для левой оппозиции, и для правой. А идти на досрочные перевыборы – у них нет ни финансовых, ни административных ресурсов. Потому они будут выгодны лишь Плахотнюку и правящей партии. Так что, итоги выборов для молдавских государственников и сторонников движения в сторону России очень разочаровывающие», – резюмировал Назария.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, поддерживающая Россию партия стала лидером на выборах в Молдавии. По итогам подсчета 97,48% голосов Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) возглавляет список лидеров, за нее проголосовали 31,41% избирателей, пришедших на участки. На втором месте - блок ACUM с 26,11% голосов. За Демпартию проголосовали 24,01%, а за партию "Шор" - 8,47%.

Напомним, в Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы. Борьба развернулась между Партией социалистов, которая выступает за тесное взаимодействие с Россией, и Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, которые поддерживают интеграцию с Евросоюзом.