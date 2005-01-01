Поддерживающая Россию партия стала лидером на выборах в Молдавии

На выборах в Молдавии лидирует Партия социалистов, сообщил ЦИК страны после обработки 95% протоколов.

По партийным спискам социалисты набирают 31,75% голосов, ACUM – 25,26%, правящая Демпартия – 24,48%, «Шор» – 8,55%, передает РИА «Новости».

Никто из них пока не может претендовать на парламентское большинство.

Демпартия получает 19 мест в парламенте по одномандатным округам, социалисты – 15, у блока ACUM будет 11 мест.

Партия социалистов и блок ACUM заявляли, что не планируют вступать с кем-либо в коалицию.

Напомним, в Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы. Борьба развернулась между Партией социалистов, которая выступает за тесное взаимодействие с Россией, и Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, которые поддерживают интеграцию с Евросоюзом.