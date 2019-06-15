Подтвердилось бегство Плахотнюка из Молдавии

Пресс-служба Демократической партии Молдавии подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк уехал из страны.

В партии заверили, что Плахотнюк покинул Молдавию «лишь на несколько дней», отправившись «к своей семье», передает ТАСС.

Партия сделала заявление в ответ на «спекуляции» в прессе об «исчезновении лидера ДПМ».