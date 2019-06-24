Плахотнюк ушел с поста лидера Демократической партии Молдовы

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк оставил пост председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ).

«Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с ДПМ, так как имеют проблемы со мной. <...> Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком, не контролируется мной. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство», – написал Плахотнюк в Facebook.

Он также отметил, что не претендует ни на одну должность в партии, однако отказываться от депутатского мандата не намерен. «Этот мандат не нужен мне для иммунитета, но он был дан мне жителями Ниспорен, поэтому им решать», – уточнил Плахотнюк.

В заключение политик поблагодарил команду партии за поддержку, уточнив, что он «имел честь руководить ДПМ, когда она добилась важных правительственных результатов».

Напомним, 14 июня ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Сам Плахотнюк отправился в Лондон.