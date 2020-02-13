Экс-премьер Молдавии рассказал о предложении Плахотнюка оклеветать Додона

Бежавший из Молдавии олигарх, бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк предлагал находившемуся в тюрьме экс-премьеру Владимиру Филату оклеветать президента республики Игоря Додона.

«Плахотнюк присылал эмиссара, который просил об услуге. Он дал мне понять, что я должен написать донос на Додона», – сказал Филат, передает ТАСС.

По его словам, он отказался, так как сам попал в тюрьму из-за подобного доноса, который написал на него бизнесмен Илан Шор.

Он также добавил: «Неслучайно ко мне приходил тот человек, а потом вышел Шор с той сумкой». Бывший премьер имел в виду выступление Шора по телевидению, в котором тот, потрясая пустой сумкой, намекал, что передавал ее с деньгами Додону. При этом Филат отказался назвать имя человека, которого посылал к нему в тюрьму олигарх.

Филат был арестован в 2015 году после разразившегося коррупционного скандала, связанного с выводом из банковской системы Молдавии около 1 млрд евро, что составляло более 20% ВВП страны. Кража спровоцировала массовые акции протеста, распад двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование, говорится, что деньги были выведены через три банка, которые контролировал Шор, после чего бизнесмена осудили в 2017 году на семь с половиной лет тюрьмы. Однако он дал показания, что давал взятки в сотни миллионов евро Филату, которого после этого осудили на девять лет тюрьмы. В итоге Шор обжаловал свой приговор и был переведен под судебный контроль, что не помешало ему возглавить партию своего имени и быть избранным депутатом парламента.

14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.