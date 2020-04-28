Гейтс не согласился с претензиями США к ВОЗ

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что не верит в искажение данных о коронавирусе Всемирной организацией здравоохранения.

Гейтс считает, что к «нормальной жизни» не получится вернуться «раньше, чем через год или два». Он заявил, что можно «выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования» эпидемии, передает ТАСС.

По мнению Гейтса, вернуться к «совершенно нормальной деятельности» сразу не удастся, так как «люди будут очень обеспокоены возможностью заражения», их поведение изменится. Пока люди не получат доказательство того, что «лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», они не вернутся «на стадионы», сказал Гейтс.

Главным способом вернуться к нормальной жизни Гейтс считает разработку вакцин, причем «почти вся работа по разработке вакцин ведется в частном секторе». Гейтс призвал предоставить для этих целей «производственные мощности». Он заявил, что «просит рассмотреть возможность производства 7 млрд доз вакцины, возможно даже 14 млрд доз».

Гейтс призвал США присоединиться к глобальной инициативе под эгидой ВОЗ. Он выразил недоумение в связи с решением Вашингтона прекратить взносы в бюджет ВОЗ.

Напомним, фонды Гейтса входят в число крупнейших жертвователей в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.

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