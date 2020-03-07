В представительстве Зеленского высказались об идее подачи воды в Крым

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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              7 марта 2020, 09:54

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Киев не собирается подавать воду крымчанам до «полной деоккупации» полуострова, заявила украинский «зампредставителя президента в Крыму» Тамила Ташева.

              Ташева написала она в Facebook, что позиция Киева по вопросу Крыма не изменилась: «Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага».

              По ее мнению, подобные предложения со стороны украинских чиновников обусловлены незнанием текущей ситуации в Крыму, непониманием международного права и «русским нарративом».

              «Отсутствие (...) анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в России освободятся для усиления военных и силовиков)», – написала Ташева.

              Также в украинском «представительстве президента в Крыму» выразили мнение, что новый премьер страны Денис Шмыгаль также «пока не в контексте Крыма», и пообещали «донести свою позицию» до правительства по «принципиальным» вопросам.

              «Если воду в Крым решат давать (...) я подам в отставку», – добавила Ташева.

              Ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он указал, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

              Однако позже на своей странице в Facebook он написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

              «Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

              По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

              Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом, под давлением националистов, дезавуировать свои заявления».

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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