Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Дорожнянки, Зеленого Гая, Полтавки Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, РСЗО западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Между тем подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Вольного, Димитрова, Красноармейска, Кутузовки, Лысовки, Рубежного, Торецкого ДНР и Филии Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанесяпоражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Жовтневым, Рудневкой, Садками и Старой Гутой Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Мелового, Синельниково и Удов Харьковской области.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Дорошовки, Новосергеевки, Ольговки и Сеньково Харьковской области.Потери ВСУ составили до

245 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в около Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного ДНР.

Противник потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожен склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. До этого они освободили Александроград в ДНР. А за день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР.