В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Российские войска освободили Александроград в ДНР
Подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Александроград в Донецкой народной республике (ДНР).
Группировка нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, три склада боеприпасов и матсредств.
В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области.
А в Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.
За прошлую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1230 военнослужащих, пять танков, восемь бронемашин. Были уничтожены пусковая установка американской РСЗО HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и матсредствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.
При этом противник потерял более 1590 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, включая американский бронетранспортер М113 и 11 бронеавтомобилей стран НАТО.
Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 31 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.
Подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка.
Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и сводной бригады МВД Украины.
Противник при этом потерял до 2740 военнослужащих, танк, 30 бронемашин, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Щербиновку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии.
За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1710 военнослужащих, 11 бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113.
Уничтожены 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 13 складов с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны, теробороны и нацгвардии.
Противник при этом потерял более 620 военнослужащих, пять бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии, включая четыре американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 52 станции РЭБ, 22 склада боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР. Днем ранее они освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.