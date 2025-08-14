Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ.

Подразделениями Южной группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестокв, Звановки, Новодмитровки и Степановки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял свыше 265 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Бояро-Лежачей, Корчаковки, Кияницы, Храповщины, Вакаловщины, Юнаковки, Перше Травни, Варачино и Андреевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядорм с Волчанском, Амбарным и Синельниково Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково, Глушковки, Новосергеевки, Купянска Харьковской области, Кировска и Колодезей ДНР.

Потери противника составили до 225 военнослужащих, бронемашина. Уничтожены восемь станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.

А в минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР.