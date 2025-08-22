Стубб рассказал, как угроза звонка Лаврову помогла пройти контроль в аэропорту

Tекст: Евгения Караваева

Президент Финляндии Александр Стубб признался, что однажды контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова на его телефоне спас ему положение в аэропорту, сообщает Ura.ru.

По словам Стубба, ситуация произошла после одной из его поездок в Сибирь, когда он занимал пост главы МИД Финляндии.

Стубб отметил, что сотрудники аэропорта задержали его из-за отсутствия необходимых документов. Тогда он пригрозил сотрудникам, что позвонит Лаврову, и эта угроза сработала: его пропустили на вылет.

Президент Финляндии добавил: «Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает».

Ранее высказывания Стубба о его опыте взаимодействия с Россией вызвали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напомнили, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла после наступления Красной Армии в 1944 году.

