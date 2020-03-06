Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Украине следует возобновить подачу воды в Крым, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

«Крым – это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

По мнению нового руководителя украинского кабмина, речь идет о вопросе «гуманитарной ответственности».

Премьер считает, что «неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе», украинские власти «не хотят быть ее авторами». Он подчеркнул, что «это не вопрос торговли» с Россией и «не вопрос бизнеса». Речь идет о подаче воды «для собственных нужд» людей, «а не для промышленных объектов», передает ТАСС.