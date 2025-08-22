Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

«Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.