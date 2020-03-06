В Совфеде объяснили изменчивость позиции Шмыгаля по водоснабжению Крыма

«Это стандартно для политиков Украины – говорить здравые вещи, а потом, под давлением националистов, дезавуировать свои заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя изменчивость позиции украинского премьера Дениса Шмыгаля по вопросу водоснабжения Крыма.

«Это стандартная ситуация для политиков Украины. Они вначале делают здравые заявления, которые могут касаться не только Крыма, но и Донбасса. А затем, испытав давление со стороны украинских националистов, дезавуируют свои заявления. Дело в том, что националисты – это не только те, которые бегают по улицам, но и те, которые есть в правительстве Украины. Они являются влиятельными политиками», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он также напомнил о том, как в феврале руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснял, что сказанные им слова о готовности дать воду в Крым – всего лишь его личная позиция.

«На протяжении всей независимости Украины, начиная с периода правления первого президента Леонида Кравчука, в период избирательных кампаний многие политики делают правильные заявления. Народ за них голосует. А потом эти политики обслуживают ультранационалистические силы. Результат такой политики, увы, привел к плачевному состоянию всей Украины», – подчеркнул Цеков.

Ранее Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Однако позже на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

По его словам, «техническая трудность» заключается в том, что «невозможно поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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