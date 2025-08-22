Парламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»

Вице-спикер парламента Словакии потребовал вызвать посла Украины после атаки

Tекст: Денис Тельманов

Вице-спикер парламента Словакии, лидер партии SNS Андрей Данко призвал министра иностранных дел страны Юрая Бланара немедленно вызвать посла Украины, передает РИА «Новости».

Поводом стали новые атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», в результате которых Словакия и Венгрия столкнулись с перебоями в поставках нефти.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила о повторной атаке на нефтепровод, после чего оператор Transpetrol подтвердил прекращение поступления нефти по этому маршруту. Словакия и Венгрия уже обратились в Еврокомиссию с жалобой, требуя гарантий безопасности поставок.

«Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине», – заявил Данко в своем видеообращении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

Брюссель в нынешней ситуации занимает сторону Киева, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать введение решений в Совете Евросоюза квалифицированным большинством.