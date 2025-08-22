Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.21 комментарий
CNN: США хотят использовать дроны для обеспечения безопасности Украины
Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии в будущих гарантиях безопасности, делая основной ставку на применение беспилотных летательных аппаратов вместо пилотируемой авиации.
В США обсуждается широкий спектр вариантов поддержки Украины с воздуха. Одной из приоритетных тем стала авиационная поддержка, сообщили источники CNN, передает ТАСС.
Согласно источникам, в администрации президента Дональда Трампа есть обеспокоенность по поводу отправки американских летчиков для выполнения пилотируемых миссий над Украиной. Вместо этого обсуждается возможность применения беспилотников для выполнения задач поддержки.
В качестве компромиссного шага рассматривается вариант, при котором пилоты США будут выполнять только наблюдательные полеты над Украиной. Такая мера позволит собирать разведданные и предоставлять изображения высокого разрешения с линии фронта без участия американских истребителей в боях.
Напомним, в ЕС захотели разместить свой воинский контингент на украинской территории. США указывали, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения по этому вопросу.
СМИ сообщали, что предложенные вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сценарии предоставления Украине гарантий безопасности расстроили лидеров европейских стран.