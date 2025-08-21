Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Северска, Марково, Николаевки, Миньковки и Васюковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, бронемашину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Гуты, Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского, Катериновки, Варачино, Садков и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Гатищем и Волчанском Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая америкаснкую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Купянска, Андреевки, Нового Мира Харьковской области, Среднего и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Красноармейска, Родинского, Чунишино, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Великомихайловки, Диброва, Ивановки Днепропетровской области, Полтавкаи Ольговского, Дорожнянки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198. Уничтожены три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. А до этого – Александроград в ДНР.