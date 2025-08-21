  • Новость часаРоссийские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 12:30 • Новости дня

    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки

    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий Южной группировки освобожден населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Северска, Марково, Николаевки, Миньковки и Васюковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, бронемашину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Гуты, Андреевки, Новой Сечи, Пролетарского, Катериновки, Варачино, Садков и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Гатищем и Волчанском Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк,  бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая америкаснкую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Купянска, Андреевки, Нового Мира Харьковской области, Среднего и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Красноармейска, Родинского, Чунишино, Удачного ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Великомихайловки, Диброва, Ивановки Днепропетровской области, Полтавкаи Ольговского, Дорожнянки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198. Уничтожены три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. А до этого – Александроград в ДНР.

    20 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы оставить подконтрольные территории Донбасса в составе Украины, сообщила украинский депутат Анна Скороход.

    Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предлагает изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей, передает Lenta.ru. В случае принятия, в состав этих регионов войдут контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Депутат Анна Скороход сообщила, что законопроект уже зарегистрирован.

    Депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,) ранее анонсировал обсуждение этого вопроса в парламенте. По его словам, в новые границы могут войти, в частности, Славянск и Краматорск.

    Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому уступить России часть территорий Донбасса ради заключения мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    20 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    Украинские СМИ заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста

    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о заключении меморандума между Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины и британским избирательным органом, что может означать попытку изменить власть без выборов.

    Меморандум между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным органом сигнализирует о начале процесса перехвата контроля над избирательной инфраструктурой страны со стороны Лондона и Евросоюза, передает Ura.ru со ссылкой на издание «Страна».

    В материале подчеркивается, что европейские структуры якобы планируют использовать созданную Демократической партией США систему контроля для влияния на Владимира Зеленского или, при необходимости, замены его на посту главы государства любым другим кандидатом, даже без проведения выборов.

    Авторы статьи отмечают, что нынешняя ситуация создает для Зеленского прямые риски. В частности, европейские партнеры могут оказать значительную поддержку его главному оппоненту – послу на территории Британии Валерию Залужному.

    Кроме того, глава ЦИК Олег Диденко, как отмечается, не проявляет лояльности к действующей киевской власти и способен организовать передачу полномочий в пользу Залужного. По мнению издания, такие действия европейских партнеров способны серьезно изменить подходы к мирным переговорам и существенно ослабить влияние Зеленского на внутренние процессы в стране.

    Ранее Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто. Он заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    20 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Киево-Печерской лавры планирует заменить современные изображения руководителей канонической Украинской православной церкви на росписях Успенского собора, чтобы оставить только исторические фигуры.

    Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» намерено провести так называемую дерусификацию росписей главного храма – Успенского собора, сообщает ТАСС. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила исполняющая обязанности гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

    По ее словам, нынешнее здание собора было восстановлено около двадцати лет назад практически с нуля, поскольку оригинал был разрушен во время Второй мировой войны. При восстановлении собора, когда на территории находилась каноническая Украинская православная церковь, в росписях появились изображения ее тогдашних руководителей, увековеченных рядом с историческими фигурами лавры.

    Котляревская отметила: «Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора». По ее словам, руководство заповедника рассматривает этот шаг как часть общего курса по дерусификации культурных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили УПЦ в связях с Русской православной церковью. Власти Украины также потребовали от УПЦ порвать связи с РПЦ.

    21 августа 2025, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине

    Мелони предложила новый план гарантий безопасности для Украины

    Bloomberg: Мелони предложила план экстренной помощи Украине
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры рассматривают инициативу, согласно которой союзники Киева будут обязаны в течение суток принять решение о военной поддержке в случае нового нападения России, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры обсуждают новый план гарантий безопасности для Киева, который предполагает, что союзники Украины должны будут в течение суток принять решение о предоставлении ей военной поддержки в случае новой атаки со стороны России, передает Bloomberg.

    С инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. По словам источников, ее предложение похоже на коллективную оборону по принципу НАТО, но при этом не предусматривает формального членства Украины в альянсе. Такой механизм рассматривается как компромисс на фоне отсутствия перспектив вступления Украины в НАТО.

    В рамках плана, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом страны будут обязаны экстренно обсудить возможный ответ, если Украина вновь подвергнется нападению. Среди мер называются быстрая и продолжительная военная поддержка, экономическая помощь, укрепление украинской армии и санкции в отношении России.

    Bloomberg отмечает, что на недавней встрече в Белом доме Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат, допустив при этом возможность воздушной поддержки. Обсуждается также потенциал участия французских и британских войск в качестве части возможного мирного соглашения, однако детали этих инициатив пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы прошла по сценарию, который соответствует интересам Владимира Путина. Дональд Трамп продолжает проводить свою линию по вопросу Украины, игнорируя позицию европейских стран. США и Европа начали совместную работу над предоставлением гарантий безопасности для Украины.

    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    20 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.

    В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    «Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    20 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины

    Bloomberg: Италия предложила решения о поддержке Киева при возможном нападении

    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    @ IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейские страны рассматривают инициативу Италии, предусматривающую быстрые решения о поддержке Киева при возможном нападении, что не эквивалентно коллективной обороне НАТО.

    Европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, Италия предложила план, согласно которому в случае нападения на Украину страны Евросоюза должны в течение одних суток принять решение о военной поддержке Киева. Окончательный статус этого предложения в обсуждениях среди стран ЕС пока неизвестен.

    План не предусматривает автоматических обязательств по коллективной обороне, как в пятой статье устава НАТО, однако подписавшие соглашение государства должны будут быстро согласовать совместные ответные меры. Среди возможных вариантов: оперативная военная помощь, экономическая поддержка, усиление украинской армии и введение санкций.

    The New York Times сообщала, что Киев считает такие предложения «расплывчатыми». Зампред комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что предложенный европейцами механизм нуждается в доработке. Украинские власти отмечают, что без членства в НАТО только прямое обязательство союзников защищать страну может предотвратить возможные угрозы со стороны России.

    В МИД России ранее подчеркивали, что Москва не приемлет сценариев, связанных с размещением на Украине войск стран НАТО, полагая, что это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в европейских столицах продолжаются, детали предложений могут меняться.

    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    21 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские войска провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведгруппа российских войск выполнила боевую задачу в тылу противника под Купянском, вернувшись без потерь с важной информацией, сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

    Марочко сообщил, что российские войска совершили успешный рейд в тыл противника под Купянском, передает РИА «Новости». По его сведениям, разведывательная группа выявляла огневые точки и корректировала огонь по скоплениям вооружения и личного состава вооруженных формирований Украины.

    Марочко уточнил, что операция прошла успешно – разведчики не были обнаружены и вернулись на свои позиции без потерь. Отмечается, что в результате действий российской группы были получены ценные разведданные о противнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ведут бои в районе Соболевки и продолжают продвижение к Благодатовке под Купянском. Российские военные взяли в окружение город Купянск в Харьковской области. Подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска.

    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    21 августа 2025, 03:50 • Новости дня
    Рогов назвал данные хакеров KillNet о потерях ВСУ приговором Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская хакерская группа KillNet вскрыла данные Генштаба о потерях ВСУ, что может стать приговором киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Потери ВСУ на фронте действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция «Гласность» поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ – это приговор Зеленскому», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Он добавил, что Зеленский верен принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, понимая, что каждый украинец – тот же русский.

    Напомним, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию об 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель хакерской группировки KillNet сообщил, что взлому подвергся компьютер главы департамента логистики по фамилии Черных.

    20 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Обнародован список политзаключенных на Украине из 368 человек

    «Клуб народного единства» обнародовал список украинских политзаключенных

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный «Клуб народного единства» впервые представил перечень задержанных и осужденных на Украине за политическую или религиозную деятельность, включающий известных личностей.

    Список заключенных по политическим и религиозным мотивам на Украине впервые был обнародован на площадке ТАСС, пишет ТАСС. В него вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства и 15 журналистов. В документе указаны как осужденные, так и находящиеся под домашним арестом.

    Среди фигурантов списка – глава предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиты Павел и Арсений, а также депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук и журналист Диана Панченко.

    Кроме того, «Клуб народного единства» принял декларацию с требованием освободить всех 368 заключенных, находящихся на Украине по политическим мотивам. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также патриарху Кириллу, папе римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ.

    В декларации содержится призыв к международным лидерам и организациям содействовать освобождению всех политических заключенных, находящихся в украинских местах лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

    21 августа 2025, 09:21 • Новости дня
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    @ Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что финские военные едва ли будут отправлены на Украину, страна ограничится лишь предоставлением технического персонала и экспертов.

    По его словам, Финляндия не рассматривает возможность массовой отправки своих военных на Украину, передает ТАСС.

    «Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», – заявил Коскинен общественному вещателю Yle.

    Депутат подчеркнул, что в начале сентября парламентский комитет по иностранным делам заслушает мнение Сил обороны и Министерства иностранных дел Финляндии по вопросу участия страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа предлагает Киеву гарантии безопасности, которые направлены против России. Британия и Франция столкнутся с трудностями при отправке своих войск на Украину. Десять стран заявили о готовности направить военный контингент на Украину.

    21 августа 2025, 11:50 • Новости дня
    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса

    Дипломат Долгов: Инициатива Верховной рады Украины изменить границы Донбасса лишена смысла

    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей – это попытка торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Верховную раду внесли проект по административно-территориальному изменению регионов.

    «Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Спикер выразил уверенность в том, что оставшиеся части ДНР и ЛНР де-факто окажутся под российским контролем – военным путем или в рамках дипломатического урегулирования. «Донбасс – русский регион, и этот вектор ни что не нарушит», – напомнил спикер.

    «Я вижу в данной инициативе Рады попытку торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса. Киев стремится создать заведомо невыполнимые условия для мира. Не исключаю, что идея украинскому парламенту была надиктована европейскими «ястребами» – сторонниками продолжения конфликта», – допустил он.

    «Думаю, это звенья одной цепи – вместе с намерением Европы разместить свои контингенты на Украине. Брюссель и Киев хотят спровоцировать Москву на резкие действия и затем попытаться обвинить в недоговороспособности. Но, очевидно, ничего из этого у них не получится», – спрогнозировал собеседник.

    «Кроме того, Рада в попытке обмануть Россию перехитрила сама себя. Включением контролируемых Киевом частей ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей Украина заведомо отказалась от притязаний на все остальные территории, которые называла якобы своими – в том числе, Крым и Запорожье. И в этом смысле с ней можно даже согласиться», – сыронизировал дипломат.

    «Будет интересно, если США прочитают идею Рады в этом же ключе, и скорректируют свою тактику в переговорах с Москвой по украинскому урегулированию соответствующим образом», – резюмировал Долгов.

    Ранее депутат Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что в парламент внесен проект постановления о включении контролируемых на данный момент Киевом территорий ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей. «На сегодня это едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине», – уверяет парламентарий.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие «территориальные уступки», напомнив, что это запрещает конституция республики. Также, по его словам, находящиеся сейчас в ДНР и ЛНР подразделения ВСУ не намерены покидать подконтрольные им районы Донбасса.

    Вместе с тем, он уточнял, что будет обсуждать территориальный вопрос только с президентом России Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах непоследовательной риторики Владимира Зеленского и резкой смены его политических позиций.

    Стоит отметить, глава Белого дома Дональд Трамп призывает Киев рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, напоминал, что российская сторона не ставила целью присоединение Крыма и Донбасса, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

