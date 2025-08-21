Лавров назвал неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что обсуждения между Западом и Киевом связаны с попытками предоставить гарантии безопасности через военную интервенцию на украинские земли, передает ТАСС.

«Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории», – сказал он. Лавров выразил надежду, что те, кто рассматривает такие планы, осознают их недопустимость для России и здравомыслящих политиков Европы.

Газета The New York Times писала, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.