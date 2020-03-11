Россия заявила о подтасовке фактов при расследовании химатаки в сирийской Думе

Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

«Прошедший межсессионный период был отмечен выплеском в публичное пространство большого объема информации о манипуляциях при расследовании случаев предполагаемого применения химоружия в Сирии (7 апреля 2018 года). Многочисленные свидетельства, приведенные в опубликованных внутренних документах Техсекретариата и переписке между его сотрудниками, свидетельствуют об имевшей место подтасовке результатов расследования Миссией по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) событий в городе Дума», – приводит РИА «Новости» слова Шульгина в ходе выступления на 93-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО в Гааге.

По его словам, сразу после организованного для членов МУФС брифинга трех официальных лиц из США выводы предварительного доклада спецмиссии «как по мановению волшебной палочки были кардинальным образом переписаны, причем людьми, кто никогда не был на месте инцидента».

«А эксперты, работавшие непосредственно в Думе, были почему-то отстранены от расследования, их мнение было проигнорировано, а экспертиза отброшена. Причем основные технические заключения, к примеру, по баллистике, делали почему-то какие-то неназванные «независимые эксперты» со стороны. Их имена и национальную принадлежность тщательно скрывают. Наверное, чтобы не выплыла наружу нелицеприятная правда, что этих специалистов предоставили страны, кровно заинтересованные в обвинительном заключении против сирийских властей», – сказал постпред России, добавив, что «информация о «внутренней кухне» процесса расследования просто шокирует».

«Считаем абсолютно неприемлемым грубое давление на деятельность спецмиссии. Напомню, что согласно положениям Конвенции при исполнении своих обязанностей сотрудники Техсекретариата не должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было правительства или из какого-либо иного источника, постороннего для ОЗХО. Государства не имеют права оказывать на них влияния при исполнении ими своих обязанностей», – отметил Шульгин.

Ранее Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили».

В Генштабе Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» на мирных жителей в сирийской Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Позднее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства инсценировки «химатак». В апреле 2019 года появились новые свидетельства инсценировки.

В октябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе. В России жестко критиковали доклад ОЗХО.