Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 04:56  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
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              Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

                 21 января 2020, 03:31
              Фото: Li Muzi/ZUMA/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.

              Заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» состоялось по инициативе России и было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, передает РИА «Новости».

              В ходе заседания директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил членам Совбеза показания жителей Думы, а также, рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий.

              По его словам, НПО опросила 15 очевидцев в больнице в Думе.

              «Мы также опросили 10 жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», – подчеркнул Григорьев.

              Он зачитал ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли, в том числе, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

              Членам Совбеза также продемонстрировали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе.

              «Были направлены две группы. К первой я присоединился вскоре после того, как она была развернута в Думе», – сказал Хендерсон.

              По его словам, в итоге тех, кто работал в Думе, отстранили от итогового доклада.

              «Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла», – отметил бывший эксперт ОЗХО.

              Российская сторона обратила внимание, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы к выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования – будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей. По мнению Москвы, в течение 2019 года появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до самого момента его публикации. Кроме того, российская сторона подчеркнула, что многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Такая практика, по мнению Москвы, ставит под сомнение целостность итогового отчета.

              Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе, «для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе».

              Между тем ряд стран на заседании СБ продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что доверяет «независимой и профессиональной работе МУФС». По его словам, «нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе».

              Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс также обвинила Сирию в применении химоружия. Представительница же американской миссии Черит Норман Шале выразила мнение, что «Россия выгораживает (президента Сирии) Башара Асада, чтобы тот не понес ответственность» за применение химического оружия.

              Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) «никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили».

              В Генштабе Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» на мирных жителей в сирийской Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

              Позднее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства инсценировки «химатак». В апреле 2019 года появились новые свидетельства инсценировки.

              В октябре 2019 года портал WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе. В России жестко критиковали доклад ОЗХО.


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