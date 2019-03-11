Российские военные заявили об отсутствии следов химической атаки в Думе

Замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Сергей Кикоть заявил, что в сирийском городе Дума не было обнаружено следов фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия.

«Вопреки информационным вбросам о том, что в Думе применялись фосфорорганические вещества [ФОВ] нервно-паралитического действия, которые распространяли в своих постановочных видеороликах «Белые каски», специалисты миссии [ОЗХО] никаких ФОВ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили», – сказал Кихоть, передает РИА «Новости».

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

Работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

МИД России заявил, что ОЗХО игнорирует поступающую от России и Сирии информацию, подтверждающую постановочный характер инцидента в Думе.