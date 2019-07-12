В России жестко высказались о докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал методы составления доклада Миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийской Думе в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.

«Возникало впечатление, что образцы и сама работа на месте происшествия для спецмиссии МУФС не представляли большого интереса. Главное, видимо, для них состояло в том, чтобы насобирать «нужную» информацию из социальных сетей и от групп, ассоциирующих себя с террористами», – заявил он в ходе брифинга «Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?». Трансляцию ведет RT.

Шульгин указал на то, что российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе Миссии множество нестыковок и пробелов.

«Между тем, вскоре в публичном пространстве появился доклад бывшего члена этой спецмиссии австралийца Яна Хендерсона, участвовавшего в инженерной части расследования (инцидента в Думе – прим. ВЗГЛЯД). Из него следовало, что вышеуказанные баллоны, скорее всего, были занесены в помещение вручную, что развертывало ситуацию на 180 градусов: 4 апреля Дума находилась под контролем боевиков, следовательно, только они сами могли туда занести баллоны», – приводит его слова РИА «Новости».

Постпред России также подчеркнул, что руководитель команды Миссии ОЗХО прибыл в Дамаск для расследования, однако сразу же покинул сирийскую территорию, так и не побывав в Думе.

Указал Шульгин и на другие странности. «Отобранные пробы специалистами МУФС мертвым грузом долгое время лежали в Гааге. Никто их не анализировал. Ссылались на то, что уполномоченная лаборатория перегружена и «руки не дотягиваются», – отметил он.

Кроме того, постпред России рассказал, что представители Миссии ОЗХО неохотно делились с сирийцами «причитающейся им долей отобранных образцов». «Делали это под большим нажимом», – констатировал он.

Напомним, 1 марта ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор». Российские военные заявляли об отсутствии следов химической атаки в Думе.

В апреле появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе.