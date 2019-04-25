Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе

Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.

«Наша организация провела независимую оценку доклада ОЗХО, мы опросили 15 свидетелей из Думы, 40 членов «Белых касок», которые предоставили информацию о том, как они подделывали сцены», – сообщил Григорьев, пишет РИА «Новости».

«Использованы сомнительные свидетели, не были проведены вскрытия тел предполагаемой химической атаки, утаены имена экспертов, на которых ссылаются, не удалось идентифицировать и даже оценить число погибших, положение тел противоречит выводам ОЗХО об использовании хлора», – отметил директор фонда.

Как сообщил Григорьев, многие из свидетелей рассказывали о том, что постановка химатак постоянно организовывались «Белыми касками». При этом, по словам эксперта, в ОЗХО, оценив данные, предоставленные «Белыми касками», признали их поддельный характер.

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

В марте российские военные заявляли об отсутствии следов химической атаки в Думе.