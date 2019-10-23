Опубликованные WikiLeaks документы подвергли сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводила расследование инцидента с возможным применением химического оружия в Думе в Сирии 7 апреля 2018 года с использованием неприемлемых методов работы для подгона результатов доклада под предопределенные заключения.

Об этом говорится в заключении специальной независимой комиссии, которая ранее провела встречу с одним из членов следственной группы ОЗХО, материалы опубликовал портал WikiLeaks.

«Основываясь на развернутой презентации информатора, включавшей электронные письма, текстовые сообщения и скрытые предварительные доклады, мы единогласно выражаем обеспокоенность неприемлемыми методами работы, используемыми при расследовании инцидента. Представленные доказательства убедили нас в том, что ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах свидетелей была скрыта, по всей видимости, с целью поддержки предопределенных заключений», – сообщает ТАСС.

Отмечается, что специалистам стало известно о «вызывающих тревогу попытках отстранить некоторых инспекторов от расследования и помешать их попыткам высказать обоснованные опасения, обратить внимание на отступления от правил или даже выразить отличные мнения или оценки». Таким образом, фактически были предприняты попытки помешать инспекторам воспользоваться своими правами, предусмотренными Конвенцией о запрещении химического оружия и направленными на обеспечение независимости и авторитетности докладов организации.

«Убедительные доказательства неподобающих действий в расследовании ОЗХО по инциденту с возможным применением химического оружия в Думе подтвердили сомнения и подозрения, которые были у меня и ранее. То, что сообщалось в международной прессе, не имело смысла. Даже официальные доклады по результатам расследования представлялись в лучшем случае противоречивыми. Теперь картина более ясна, однако она вызывает серьезные беспокойства», – заявил член независимой комиссии, бразильский дипломат Хосе Бустани, являвшийся первым генеральным директором ОЗХО с 1997 по 2002 год.

В результате появления этих данных, специалисты призвали ОЗХО «разрешить всем инспекторам, которые принимали участие в расследовании инцидента в Думе, сообщить о своих отличных наблюдениях на подходящем форуме государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия». Уточняется, что сделать это они должны «без страха ответных мер или даже цензуры».

При этом независимая комиссия ожидает, что организация «заново проведет расследование инцидента в Думе с целью выяснения того, что же произошло на самом деле». Эксперты полагают, что это «должно способствовать восстановлению доверия к ОЗХО» и ее «приверженности к открытости, беспристрастности и независимости».

Ранее российские военные заявили, что в Думе не были обнаружены следы химической атаки. Позже Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что в докладе по инциденту в Сирийской Думе было обнаружено множество нестыковок и пробелов.