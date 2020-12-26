Человеческие останки нашли на месте взрыва в Нэшвилле

Представители правоохранительных органов обнаружили человеческие останки поблизости от места взрыва в американском городе Нэшвилл, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает со ссылкой на источники, что рядом с местом взрыва нашли человеческие останки, передает ТАСС.

«Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», – заявил на брифинге мэр Нэшвилла Джон Купер.

Шеф местной полиции Джон Дрейк заявил, что ранее озвучивалась версия о возможном взрыве пропана, однако теперь правоохранители полагают, что «это было намеренным действием», передает РИА «Новости».

Он добавил, что взрыв стал «полным сюрпризом», никаких угроз заранее не было. Перед взрывом полицейские слышали объявление, доносившееся из автомобиля, о предстоящем взрыве.

Федеральное авиационное управление США решило приостановить вылеты из международного аэропорта Нэшвилла «в связи с неполадками в работе телекоммуникационных служб, вызванных сегодняшним инцидентом».

Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы. Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден проинформированы о взрыве.

Напомним, в центре Нэшвилла в пятницу утром взорвался автомобиль. Сообщалось, что взрыв был преднамеренным, пострадали три человека.