При взрыве автомобиля в США пострадали три человека

В центре американского Нэшвилла в пятницу утром взорвался автомобиль. Взрыв был преднамеренным, полиция и ФБР начали расследование инцидента, сообщил городской полицейский департамент.

«Взрыв произошел сегодня утром в 6.30 в центре города. Судя по всему, это было намеренное действие. Расследование ведется полицейскими подразделениями Нэшвилла и федеральными партнерами. Правоохранительные органы закрывают центральные улицы города», – говорится в сообщении департамента в Twitter.

Правоохранители сообщили, что время взрыва пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В октябре при взрыве в торговом центре в американском Харрисонберге в штате Вирджиния пострадали пять человек.