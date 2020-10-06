«Автомобилисты России» оценили оценили идею штрафовать за парковку на газонах и «автохлам»

Совместно со штрафами за парковку на газонах можно принять и физические меры в виде ограждений данных территорий, а понятие «автохлам» может в будущем вызвать массу споров и разногласий, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя нововведения в проекте нового КоАП.

Согласно проекту, в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут ввести штраф до 3 тыс. рублей за парковку на газонах и проезд по ним. На такую же сумму смогут оштрафовать автовладельцев, которые моют свою машину в неположенном месте, а также за «автохлам» во дворах жилых домов.

«На мой взгляд, проблема не в том, каким законом установлена ответственность и какой штраф, а в неотвратимости наказания. Если бы это контролировалось, то какая бы стоимость не была у штрафа, он бы работал. Парковка на газонах – отвратительное, абсолютно хамское правонарушение и за это, конечно, нужно наказывать, но решается эта проблема не только штрафами, но и физическими мерами», – говорит Похмелкин.

По мнению эксперта, если огородить зоны газона хотя бы небольшим заборчиком, то потенциальный правонарушитель просто не сможет там парковаться. Он рассказывает, что, например, в некоторых местах в Москве газоны огородили, что было правильным решением, на его взгляд, но через некоторое время по решению мэра столицы все убрали.

«Штрафы за парковку на газоне, кстати, уже установлены в некоторых субъектах Российской Федерации. В Москве плата за нарушение составляет 5 тыс. рублей. А сейчас, видимо, наказание за данное нарушение хотят закрепить на федеральном уровне – сделать единую ответственность в масштабах всей страны», – полагает Похмелкин.

Касательно идеи штрафовать за «автохлам» эксперт однозначно высказаться не может, поскольку в нынешнем законодательстве точного понятия данного определения нет, а значит, уверен собеседник, в будущем из-за данного понятия возникнет масса вопросов.

«Здесь очень тяжело определиться с критериями: попадает машина под «автохлам» или нет. Если человек просто бросил во дворе разбитый нерабочий автомобиль, то, конечно, нужно устанавливать собственника и машину вывозить. В том числе за счет этого собственника, механизмы для этого есть», – отмечает Похмелкин.

Но бывает так, продолжает эксперт, что человек поставил машину на несколько лет, а потом начал ее эксплуатировать. Данное деяние не запрещено законодательством, да и штрафовать тут не за что, рассуждает эксперт. В этом случае идея штрафов за «автохлам» является сомнительной. Также он уверен, что по самому понятию «автохлам» будет масса споров, которые попросту не хочется порождать.

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