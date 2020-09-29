Автомобилистов предупредили о новых штрафах

В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые основания для штрафов автомобилистам.

В соответствии с изменениями «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную – летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар, передает РИА «Новости».

Кроме того, нарушениями будут считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по ст. 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.

Ранее СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД и уже направленном в аналитический центр при правительстве России для вынесения заключения.

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