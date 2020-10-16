В Киргизии заявили о «перехлесте демократии»

«В Киргизии уже не бытие определяет сознание, а битие определяет сознание. Битие по попе легкой палочкой, которая называется «закон», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер республики Феликс Кулов, комментируя приход к власти Садыра Жапарова на фоне акций протеста в стране.

«Повсеместное недовольство людей результатами выборов в парламент, экономический кризис из-за коронавируса и нежелание милиции за мизерную плату защищать дворец Сооронбая Жээнбекова привели к тому, что освобожденный из тюрьмы Садыр Жапаров получил власть в свои руки», – рассказал экс-вице-президент и бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.

По мнению Кулова, система подавшего в отставку президента Сооронбаея Жээнбекова оказалась «колоссом на глиняных ногах и легко развалилась», а действия самого Жээнбекова можно назвать «перехлестом демократии».

«Президента можно упрекнуть, что он административно не повлиял на то, чтобы прижать митингующие партии. Он просто пустил все на самотек, и только предупредил – ребята, играйте честно», – пояснил Кулов.

«При этом Жапаров сразу после выхода из тюрьмы получил народные симпатии. Но его следовало помиловать раньше, потому что во время заключения у него умерли отец и сын. Люди по сути освободили его и на протестной волне он стал начальником в Белом доме», – считает собеседник.

«Но теперь эйфория спадет. С учетом плачевной экономической обстановки, Жапарову необходимо в течение 2-3 месяцев подготовиться к зимнему периоду в ситуации, когда крупнейшее угольное месторождение Киргизии разграблено после рейдерского захвата», – напомнил Кулов.

«Кроме того, в преддверии новых парламентских выборов беспорядки могут вернуться на улицы Бишкека. Нетрудно представить, как будут действовать разные стороны и группировки в борьбе за места в парламенте с учетом такой ситуации в стране», – добавил политик.

«Но чтобы предотвратить возможные протесты, необходимо наладить работу силовых структур и правоохранительных органов, судебной системы, ЦИК, и жестко пресекать любые стычки. Тут уже не бытие определяет сознание, а битие определяет сознание. Битие по попе легкой палочкой, которая называется «закон», – заключил Кулов.

Напоним, что в пятницу в Бишкеке прошло заседание парламента. В ходе заседания был отменен режим ЧП, который был введен раннее президентом Сооронбаем Жээнбековым. Спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий исполняющего обязанности президента, которые перешли к нему после отставки Жээнбекова. Таким образом власть оказалась в руках премьер-минстра, которым стал Садыр Жапаров.

Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своем решении уйти в отставку. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», - передает его слова РИА Новости.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.