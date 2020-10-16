Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента республики.

«Я не буду занимать эту должность. Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте», – заявил он, передает РИА «Новости».

Тем временем глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова заявила, что президентские выборы в Киргизии могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские – 20 декабря этого года.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассчитывает, что ситуация в Киргизии в скором времени стабилизируется в рамках конституции республики.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. 9 октября Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.