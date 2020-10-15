Москва оценила ситуацию в Киргизии

Москва рассчитывает, что в Киргизии в скором времени ситуация стабилизируется в рамках конституции республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации в дружественной нам Киргизии. Сегодня президент этой страны господин [Сооронбай] Жээнбеков сделал официальное заявление об уходе в отставку. Мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Мы выражаем надежду на то, что этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства», – цитирует Захарову ТАСС.

Россия является стратегическим партнером и союзником Киргизии, она продолжит «оказывать для этого все необходимое содействие», подчеркнула дипломат.

В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.