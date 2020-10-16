ЦИК Киргизии объявил дату проведения повторных парламентских выборов

Проведение повторных парламентских выборов в Киргизии запланировано на 20 декабря, сообщила глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

«Повторные парламентские выборы проводятся в двухмесячный срок, поскольку они (их дата) назначаются ЦИК, ориентировочно мы на 20 декабря их планировали», – приводит слова главы Центризбиркома Киргизии ТАСС.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. В тот же день премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что теперь полномочия президента переходят к нему, так как спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался от обязанностей президента.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассчитывает, что ситуация в Киргизии в скором времени стабилизируется в рамках конституции республики.

Напомним, 9 октября Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.