Крупнейшее угольное месторождение захвачено в Киргизии

Группа неизвестных захватила центральный разрез крупнейшего в Киргизии угольного месторождения Кара-Кече. Неизвестные массово вывозят уголь из карьера, сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Кыргызкомур» («Киргизский уголь»).

«Сегодня, 6 октября 2020 года, примерно в 15.00 (12.00 мск – прим. ВЗГЛЯД.) филиал Кара-Кече госпредприятия «Кыргызкомур», расположенный в Жумгальском районе Нарынской области, был захвачен толпой неизвестных граждан примерно в количестве 100 человек», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.

По его словам, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (7 тыс. долларов), вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозят уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты.

Кроме того, участники акции протеста в Бишкеке начали забрасывать кирпичами окна отеля «Достук».

По данным агентства 24.kg, группа людей пыталась зайти в здание, однако их не пустили. Двери отеля заблокированы изнутри.

Кара-Кече – крупнейшее в Киргизии месторождение каменного угля и главный поставщик топлива на ТЭЦ Бишкека.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили единственный в Киргизии комбинат по очистке золота. Позже стало известно, что дружинникам удалось выгнать неизвестных, которые хотели совершить рейдерский захват компании и поставить на пост руководителя своего человека.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.