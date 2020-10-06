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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

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Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...

Суррогатное материнство ударило по отцам

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    Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

    Энергия толпы оказалась сильнее милиции    6 октября 2020, 12:02
    Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась?

    Приведшие к перевороту события развивались так.

    4 октября в Киргизии прошли скандальные парламентские выборы, по итогам которых больше половины мандатов должны были получить две провластные партии – «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Не сумевшие преодолеть семипроцентный барьер партии не признали результаты и вышли на митинг в Бишкеке.

    С утра 5 октября на центральной площади столицы (неподалеку от здания парламента) начался митинг недовольных. Днем собралось две тысячи человек, ближе к ночи около пяти тысяч (по крайней мере, именно такие оценки количества протестующих звучат со слов экспертов). Протестующие требовали отменить результаты выборов, а заодно отправить президента и всю действующую власть в отставку. Когда стемнело, группа мужчин (оппозиция назвала их провокаторами) направилась к Белому дому и полезла на забор. Это дало повод силовикам разогнать митинг.

    Всю ночь на 6 октября в столице Киргизии проходили стычки митингующих с милицией. Лидеров оппозиции ночью среди них не было, протест носил скорее стихийный характер. Силовики сумели зачистить центр столицы, но ненадолго. Перегруппировавшись и пополнив свои ряды, митингующие снова пошли в центр и до утра почти без сопротивления взяли Белый дом – здание, где заседает парламент страны и находится рабочее место президента. Иначе говоря, пять тысяч протестующих на улицах столицы Киргизии оказались в состоянии совершить государственный переворот.

    Силовики ретировались, не оказывая большого сопротивления, больше думая о самообороне, чем об охране государственных объектов. Под раздачу попали врачи нескольких бригад скорой помощи: медиков избили, а экипажи с медоборудованием разграбили. Всего было ранено несколько сотен митингующих и силовиков, один гражданский от полученных ранений скончался.

    С утра здание генпрокуратуры также было легко захвачено, митингующие тут же объявили нового и. о. генпрокурора, им стал Алмамбет Шыкмаматов. Он уже собирается возбуждать уголовные дела за фальсификацию выборов. Аналогичным образом был назначен новый глава МВД. Глава Госкомитета национальной безопасности (местное ФСБ), по последним данным, сохранил свою должность: возможно, это связано с выполнением требований оппозиции.

    Из СИЗО ГКНБ был отпущен экс-президент Алмазбек Атамбаев, чьи сторонники сыграли немалую роль в событиях уже третьей по счету революции/госпереворота (термин зависит от политических предпочтений). Также освободили двух осужденных экс-премьеров и некоторых других политиков. В частности, экс-депутата Садыра Жапарова, который был осужден еще при президентстве Атамбаева. А представители партии Атамбаева уже заявили о свержении «преступной власти».

    Также митингующие захватили мэрию Бишкека и назначили «народного» мэра. Во втором по численности городе Киргизии Оше мэра снял экстренно собравшийся городской парламент. В регионах пошли массовые отставки полпредов (губернаторов), уже подтвержден уход четырех из семи губернаторов. К концу дня, возможно, уйдут все. В ряде небольших городов тоже проходят митинги и меняется местная власть.

    Полная путаница с кабинетом министров. Премьер пропал. Здание правительства тоже захватили – и непонятно, в чьих руках власть. По сообщению журналистов, был захвачен кабинет главы Минздрава и «назначен» новый министр здравоохранения. Это может иметь печальные последствия в период пандемии.

    В чем причины недовольства?

    «Естественно, что те нарушения, которые были на этих выборах, стали важными причинами текущих событий. А именно: голосование по форме № 2 (смена избирательного участка для голосования) и подкуп избирателей, – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Алмаз Тажыбай. – Это всколыхнуло сторонников тех партий, которые не преодолели семипроцентный барьер. Такое стало возможным из-за несовершенства самой системы выборного процесса, законодательства. Я думаю, что власть не смогла обеспечить честные выборы, и в результате случились эти события в ночь на 6 октября».

    По мнению эксперта, жители Киргизии уже были сильно недовольны властью из-за игнорирования их проблем во время коронавирусного кризиса.

    В захвате власти приняли участие как сторонники прошлого президента Атамбаева, активисты других оппозиционных партий, так и обычные люди. Силовики же не горели желанием оказывать сильное сопротивление.

    «Сотрудники милиции всегда были заложниками своей работы. Но по большей части они с народом, ведь они такие же простые люди, их семьи неразрывно с ними связаны. Поэтому, с одной стороны, выполняли свой долг в принципе профессионально, но в какой-то момент у власти перед народом упал весь авторитет, пала сама цитадель власти и обрушилась вся система. Силовики не стали их защищать, мы это уже проходили. Ментальность киргизов, которые воспитаны на мифологии, культурном наследии, традициях, более горячая. Вышедшие на митинг сопротивлялись, потому что считали себя правыми, даже когда по ним открывали огонь. Вид крови только разозлил людей», – считает Тажыбай.

    Также, по мнению эксперта, теперь будут перевыборы в парламент, а вот с президентом еще не всё ясно.

    «Новые парламентские выборы обязательно будут. Но по каким правилам? Вот в чем вопрос, нельзя повторять прошлых ошибок. Нужно обеспечить чистые выборы, чтобы такая ситуация не повторялась. Поэтому новые выборы будут, и президент сейчас старается удержать ситуацию в правовом русле, он готов договариваться. Но, к сожалению, он катастрофически опаздывает.

    Сложно сказать, удержится Жээнбеков на посту или нет, власть постепенно переходит в руки оппозиции. Пока он глава государства, за ним силовые структуры, но тем не менее ГКНБ вчера ночью во время освобождения Атамбаева перешел на сторону митингующих и выпустил на свободу арестованных политиков», – резюмирует Тажыбай.

    Что дальше?

    Оппозиция объявила о создании координационного совета, который призван «восстановить правовое поле». Среди членов совета главным образом те, кто не смог победить на выборах. Есть и те, кто смог преодолеть проходной барьер (например, лидер партии «Бутун-Кыргызстан» Адахан Мадумаров). Среди имен заметны как пророссийские политики, так и вытащенный из СИЗО ГКНБ Равшан Жеенбеков, известный сторонник киевского Майдана, со сцены которого ему дали выступить в 2013 году.

    В ближайшие дни стоит ждать полную смену власти в Киргизии на уровне министерств (премьер-министра Кубатбека Боронова не могут найти) и местных уровней власти. Все губернаторы, ставленники президента, уйдут скорее всего добровольно. Мэры крупных городов последуют за ними.

    В 2010 году сверженный президент Курбанбек Бакиев бежал на юг страны, в свою вотчину, откуда планировал оказывать сопротивление и созывал своих сторонников, но потом всё же уехал в Белоруссию. Долгое время находящиеся под давлением деморализованные сотрудники силовых ведомств не смогли удержать ситуацию под контролем – и южные области сотрясли межэтнические беспорядки между узбеками и киргизами. Это один из самых негативных сценариев, который республика прошла десять лет назад.

    Тем временем сам президент Сооронбай Жээнбеков не спешит признать «народные» кадровые назначения и призывает к порядку, но при этом не против перевыборов.

    «Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. <...> Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», – сказал Жээнбеков.


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