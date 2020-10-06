Неизвестные захватили единственный в Киргизии комбинат по очистке золота

В киргизском городе Кара-Балта группа неизвестных захватила единственный в стране завод, который аффинирует золото.

«Несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у «Кыргызалтына» нет», – передает 24.kg со ссылкой на компанию ОАО «Кыргызалтын».

Позже в пресс-службе компании сообщили, что дружинникам удалось выгнать неизвестных. По ее данным, в здание ворвались около 60 человек. Они хотели совершить рейдерский захват компании и поставить на пост руководителя своего человека.

«Благодаря дружинникам этих людей удалось вытеснить из здания. Половина из них ушла, а вторая осталась ждать в автомобилях рядом. Мы продолжаем усиленно охранять здание», – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что митингующие в Бишкеке пытаются прорваться в здание ОАО «Кыргызалтын» – крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.