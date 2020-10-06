Митингующие в Киргизии начали штурм здания золотодобывающей компании

Митингующие пытаются прорваться в здание ОАО «Кыргызалтын» – крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

«Митингующие пытаются войти в здание ОАО «Кыргызалтын», – передает агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечает агентство, по данным пресс-службы, вечером к их офису подошли несколько десятков человек. Неизвестные попытались силой попасть в здание. Кто они и какие силы представляют, не ясно.

В компании сообщили, что пока охране удается сдержать нападение. «Зачем понадобилось приходить к нам, мы не знаем», – добавили в ОАО «Кыргызалтын».

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.