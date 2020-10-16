Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии отменил введенный подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым режим ЧП в столице.

Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов, сообщил источник РИА «Новости».

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. В тот же день премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что теперь полномочия президента переходят к нему, так как спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался от обязанностей президента.

Напомним, 9 октября Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.