Аэропорт Симферополя выплатит «Уральским авиалиниям» 3 млн рублей за ЧП с птицей

Арбитражный апелляционный суд в Севастополе не удовлетворил жалобу аэропорта «Симферополь» на решение Арбитражного суда Крыма, согласно которому с аэропорта взыскали 2,918 млн рублей из-за столкновения самолета с птицей.

Речь идет о ситуации 2017 года, когда в аэропорту Симферополя самолет А320 «Уральских авиалиний», направлявшийся в Москву, перед отрывом от взлетно-посадочной полосы столкнулся с птицей. Тогда пилот прервал вылет и посадил самолет, однако после этого оказался поврежден двигатель, передает «Интерфакс».

В итоге комиссия установила, что средства для отпугивания птиц в аэропорту были недостаточно эффективны. Кроме того, в районе аэродрома были места размещения отходов, фермы и другие объекты, которые могли привлечь птиц. Арбитражный суд Крыма решил, что причиной ЧП с самолетом стала недостаточная орнитологическая защита аэропорта.

Однако в аэропорту Симферополя захотели обжаловать это решение.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus-319, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово, но экипаж решил продолжить полет.

Напомним, 15 августа А321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле после отказа и возгорания обоих двигателей на взлете из-за попадания птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

Впоследствии президент Владимир Путин присвоил пилотам авиалайнера звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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