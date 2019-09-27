Вылетевший из Домодедово самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-319, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово.

По предварительным данным, инцидент произошел на высоте 550 метров, передает Ura.ru.

Капитан воздушного судна сообщил о столкновении со стаей птиц в 10.19 утра, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Экипаж решил продолжить полет.

Сообщается, что после приземления лайнера он был осмотрен специалистами – они обнаружили следы столкновения в районе лобового и бокового стекла второго пилота.

Тем временем в пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили, что во время выполнения рейса Москва-Екатеринбург в лобовое стекло Airbus ударилась птица.

«Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено», – отметили в авиакомпании.

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Напомним, в августе самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле.

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