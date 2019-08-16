Путин присвоил пилотам самолета из Жуковского звания Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим в кукурузном поле у Жуковского самолет с 226 пассажирами на борту.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества», – заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза, передает РИА «Новости».

Видеозапись с выступлением Путина в Совбезе опубликована в телеграм-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Глава государства выразил надежду, что подобных происшествий в России «будет как можно меньше – хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать (...) удовлетворительной», – отметил президент.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.