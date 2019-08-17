Появилась расшифровка переговоров пилотов севшего в поле A321

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который в четверг совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Запись переговоров пилотов с авиадиспетчерами опубликовало интернет-издание Baza.

Согласно этим данным, диспетчеры перед вылетом предупредили экипаж воздушного судна об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету.

Самолет взлетел в 06.12 мск, а спустя две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер разрешил обратный заход в аэропорт, но пилоты не стали разворачивать лайнер. Командир самолета Дамир Юсупов ранее говорил, что вернуться они хотели после отказа одного двигателя. Однако поняв, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолет в ближайшем месте – на кукурузном поле.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



После посадки пилот запросил скорую помощь и службу спасения:

«Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: Еще раз повторите.

Пилот: 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: 226 пассажиров и семь членов экипажа?

Пилот: Семь членов экипажа».

Позднее в разговоре с диспетчером пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров». В 06.19 мск пилот доложил, что всех пассажиров эвакуировали. «Жертв нет, пострадавших попозже», – сообщил он.

Несколько источников ТАСС в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова подтвердили подлинность опубликованной в интернете расшифровки переговоров.

По их мнению, переговоры могли опубликовать радиолюбители. «Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ», – сказал он.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек.

Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке в поле. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

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