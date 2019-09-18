Пушков назвал планы украинского генерала по возвращению Крыма «фантомными болями»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа о «возвращении» Крыма.

«Киевские фантазии о возвращении Крыма – не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений». Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть», – написал Пушков в Twittеr.

Напомним, ранее Маломуж заявил, что существует «модель возвращения Крыма» с открытием свободной экономической зоны на полуострове.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой «формулу [президента Владимира] Зеленского».

Пушков отметил, что никакой «формулы Зеленского» не существует, а для решения конфликта существуют Минские договоренности.