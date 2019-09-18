На Украине придумали новый план по «возвращению» Крыма

Жители Крыма сами будут проситься принять их обратно, когда Украина станет мощной державой – благодаря поддержке Запада, заявил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, после возращения украинские власти предоставят полуострову возможности для расцвета бизнеса и колоссальную свободу, передает ФАН.

«Модель (возвращения Крыма) есть. Есть такой облегченный этап – выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», – заявил Маломуж.

При этом действующего главу полуострова Сергея Аксенова, по мнению Маломужа, необходимо как можно скорее снять с занимаемой должности, а после провести «свободные выборы».

Бывший разведчик также призвал Киев не «гнобить крымчан», а предоставить «окно возможностей», с помощью которого полуостров будет контролироваться «и экономически, и информационно».

Кроме того, план предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее планируется привлечь международных партнеров Киева, под контролем которых будет находиться полуостров.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти», – заключил Маломуж.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой «формулу [президента Владимира] Зеленского».

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что никакой «формулы Зеленского» не существует, а для решения конфликта существуют Минские договоренности.

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